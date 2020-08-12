الرافدين يصدر بياناً يتعلق بسلف منتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عن طريق الرابط الالكتروني يكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن "سلف منتسبي الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد وعبر الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans ". وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بإمكان المنتسبين الحصول على السلفة والاستفادة منها في تمشية أمور حياتهم اليومية".



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