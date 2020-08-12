الصحة تمنح أربع فئات الأولوية في تعاطي لقاح كورونا المرتقب

كشف عضو خلية الأزمة النيابية نهرو محمد، اليوم الأربعاء، أن العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح فايروس كورونا من روسيا، متوقعاً الحصول عليه قريباً.
من جانبه، قال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح لـ"الصباح"، إن "العراق بادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في العالم لتوفير اللقاح الفعال، وله الاولوية في حجز أعداد كبيرة منه لمواجهة فايروس كورونا فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عالمياً".
وبين، أن "هناك فئات لها الأولوية بإعطاء اللقاح ومنهم أصحاب الامراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للوصول الى مراحل متقدمة من أعراض كورونا ومناعتهم قليلة، ومعرضون للوفاة بشكل كبير، وأيضاً من تبلغ أعمارهم فوق الستين عاماً".
وتابع، أن الفئة الثالثة هي "الملاكات الطبية والصحية لأنهم على تلامس مع المصابين على الرغم من التزامهم بالوقاية الشخصية، وقد تعرض أغلبهم للاصابات وتوفي العشرات منهم، فضلا عن اعطاء اللقاح للقوات الامنية لأننا نواجه تحديات أمنية كبيرة، وبالتالي إذا زادت كمية اللقاح يمكن اعطاؤها إلى فئات أخرى".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، أمس الثلاثاء (11 آب 2020)، عن تسجيل أول لقاح ضد فايروس كورونا في العالم، فيما أعلنت الصحة الروسية البدء بإنتاج اللقاح الشهر المقبل.
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