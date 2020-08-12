ترامب يعلن الاتفاق مع 'مودرنا' للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

وقال ترامب في إفادة صحفية، بحسب "سبوتنك"، "هذا المساء، يسرني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع وتسليم مئة مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره الشركة".

من جانبها، قالت شركة "مودرنا" في بيان، إن الحكومة الأمريكية منحت الشركة 1.5 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاحها المنتظر بمجرد أن يصبح جاهزا"، وأضافت الشركة، "يمر اللقاح حاليا بمرحلة التجارب السريرية التي بدأت في 27 تموز.