بالصور.. إخماد حريق داخل مخزن للمواد الغذائية في بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، في ساعة متأخرة من ليل أمس، حريقاً اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد، بسبب تماس كهربائي. وقالت المديرية، إن "تسع فرق إطفاء تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد غذائية في منطقة الاعظمية قرب الوقف السني مشيد من الواح السندويچ بنل سريع الاشتعال مخالف لتعليمات الدفاع المدني بخصوص السلامة والأمان الواجب توفرها في المخازن تبلغ مساحته ألف متر، بعد أن اندلعت النيران فيه نتيجة التماس كهربائي".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فرق الدفاع المدني عملت على تطويق النيران وحصرها وعزلها ثم إخمادها بوقت قياسي دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية". Advertisements

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