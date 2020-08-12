الصين: الأشهر المقبلة حاسمة في العلاقات مع أمريكا

قال نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشنغ، اليوم الأربعاء، إن الشهور المقبلة حاسمة في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.



وأكد تشنغ، في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الصينية، أنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع أمريكا على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.

وتابع: "يجب أن نحافظ على تركيزنا وألا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، شابها التوتر عقب انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن وجه انتقادات لاذعة إلى بكين بعدم اتخاذها إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.

وفرضت الصين عقوبات على 11 أمريكيا، من بينهم أعضاء في الكونجرس من الحزب الجمهوري الإثنين الماضي، ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونج كونج وبيكن، بتهمة تقليص الحريات السياسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية "غير الموثوقة" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، منها: تيك توك، ووي تشات.