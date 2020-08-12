انت الان تتابع كودلو: اتفاق التجارة الأمريكي-الصيني "على ما يرام"، والصين ما زالت تشتري بضائع أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الصين تواصل شراء بضائع أمريكية، وبخاصة السلع الأولية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في يناير كانون الثاني، على الرغم من تزايد التوتر بين البلدين بشأن هونج كونج وقضايا أخرى.

وسئل كودلو عما إذا كان تدهور الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم على جبهات أخرى قد ينتج عنه إلقاء اتفاق التجارة من النافذة، فأجاب قائلا ”لا،لا.“

وأبلغ الصحفيين في البيت الأبيض ”المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة... وهو على ما يرام في الوقت الحالي“.