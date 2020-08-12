شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي: أمريكا ستتخذ خطوات تجاه قطر بعد تمويلها لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إن الإدارة الأمريكية ستتخذ عدة خطوات تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية بعد تورط الدوحة في تمويل حزب الله.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "لم تعد الولايات المتحدة تثق بالتصريحات من قبل الدوحة بشأن محاربة الإرهاب وبدأت واشنطن بفتح ملفات النظام القطري وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية وأخرها، اتخاذ واشنطن خطوة النظر بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله الإرهابي". وأضاف: "الإدارة الأمريكية بدأت تتخذ إجراءات جدية تجاه قطر وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية وأخرها تمويل قطر لحزب الله الإرهابي، وهو ما يفسره زيارة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية للدوحة للتحقيق في علاقتها بحزب الله الإرهابي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي سعودي: أمريكا ستتخذ خطوات تجاه قطر بعد تمويلها لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.