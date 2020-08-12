شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تبطل صوتك الانتخابى قبل انطلاق ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس الثلاثاء أولى أيام اقتراع المصريين بالداخل لانتخاب أول مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019، والتى أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية من جديد.

لكن يجب علي الناخب الحذر من بعض الممارسات التى قد تبطل صوته الانتخابى، والتى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 ونوضحها كالاتي :

1- لا يستعمل القلم الرصاص فى التأشير، واستخدامة يبطل الصوت الانتخابى.

2- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط ( كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله).

3- يعتبر الصوت باطل الذى يعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

Advertisements

4- يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب.

5- يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب علي بطاقة الانتخاب أيه إشارة أو علامة أخري تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.



