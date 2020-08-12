انتشال جثمان شاب توفي غرقًا في شاطئ دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

توفي شاب غرقًا في شاطئ مدينة دمياط الجديدة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أن اختفى عن الأنظار، خلال تواجده بالقرب من منطقة الكافيهات.

أخطرت قوات الأمن، التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى استدعاء شهود العيان لمباشرة التحقيقات.

جرى انتشال جثمان الشاب محمد إسلام السكري، البالغ من العمر ١٨ عامًا، ويقيم في مدينة دمياط الجديدة، ونقله إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعي، لحين استصدار تصريح بالدفن.

قبل أيام، انتشل رجال الإنقاذ النهري بدمياط، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في منطقة الجربي، خلال استحمامه، وشهدت المنطقة ذاتها حوادث مماثلة بسبب غلق الشواطئ وغياب رجال الإنقاذ.​