كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن ولاية إغدير، شرقى تركيا، تعرضت لزلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت الإدارة في بيان لها، الأربعاء، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.47 كيلومتر تحت سطح الأرض، وبالتحديد في تمام الساعة 0229 فجرًا، بالتوقيت المحلى (2329 بتوقيت جرينتش)، وفقا لـ"الأناضول".

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر مادية أو في الأرواح، إلا أن المواطنين خرجوا للشوارع، خوفا من تبعات الزلزال الارتدادية، ليقضى بعضهم ليلته في سياراتهم، والبعض الآخر على الأرصفة وفى الشوارع.