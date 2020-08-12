الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/12 08:27 ص بتوقيت أبوظبي
نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين مطلعين"، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.
وقال المصدران، حسب الوكالة، إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع.
- إخوان اليمن.. تصعيد واسع بتعز وخروقات جديدة بأبين
ويخضع الرئيس هادي، الذي يقود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ احتلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران العاصمة اليمنية صنعاء العام 2014، للعلاج من اعتلال في القلب منذ العام 2011.
وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو/حزيران العام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يتجه للولايات المتحدة في رحلة علاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.