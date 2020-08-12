الرئيس اليمني يتجه للولايات المتحدة في رحلة علاجية

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين مطلعين"، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.



وقال المصدران، حسب الوكالة، إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع.

إخوان اليمن.. تصعيد واسع بتعز وخروقات جديدة بأبين

ويخضع الرئيس هادي، الذي يقود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ احتلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران العاصمة اليمنية صنعاء العام 2014، للعلاج من اعتلال في القلب منذ العام 2011.

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو/حزيران العام 2019.