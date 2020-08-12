بعد كشف دعمها لحزب الله.. تحركات أمريكية ضد قطر (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في التفكير بإجراءات ضد قطر بسبب دعمها لحزب الله.

وأضاف الفيديوجراف بأن الإجراءات جاءت للرد على دعم الدوحة لتنظيم حزب الله اللبناني، كما أن الإجراءات لحماية الجنود الأمريكية المعرضة للخطر بسبب الدعم القطري للتنظيم.

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مسؤولون أمريكيون كبار زاروا قطر لبحث موضوع تمويل قطر لحزب الله، كما أن واشنطن سيكون لها موقف أمريكي رسمي بشأن تمويل قطر لمنظمة حزب الله.

كما أن هناك توقعات بسحب أمريكا جنودها من قطر، ومن المتوقع فرض عقوبات أمريكية على قطر كالمفروضة على حزب الله، ووسط كل تلك التوقعات.. ماذا تنتظر قطر من أمريكا؟

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