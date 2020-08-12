شكرا لقرائتكم خبر عن 25 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 11 أغسطس آب انخفاضا من 44 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.