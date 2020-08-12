25 إصابة بكورنا في الصين وألف بفنزويلا خلال 24 ساعة

أعلنت الصين والمكسيك والولايات المتحدة عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تجازات الإصابات في فنزويلا الألف للمرة الأولى، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، انخفاضا من 44 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، والحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6686 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و926 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 492522، والوفيات لـ 53929.

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والمكسيك تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

أما الولايات المتحدة، فقد بينما أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات كورونا بلغت 5064171، بزيادة 52,751 حالة مقارنة بإحصائها السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 164,592 حالات، بعد وفاة 1,413 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، تجاوز للمرة الأولى عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقال وزير التواصل والإعلام خورخي رودريغيز إنه تم تسجيل نحو 1,138 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء، ليرتفع المجموع إلى 27,938 حالة.

وفنزويلا التي تواجه تسارعا في انتشار العدوى، كان لديها أقل من 20 ألف إصابة فقط قبل تسعة أيّام.

كما أودى الوباء منذ بدايته بحياة 238 شخصًا في البلاد .