انت الان تتابع وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد و"CIA" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أفادت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنها فككت 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد الإسرائيلي، ووكالة المخابرات الأمريكية، واستخبارات دول أوروبية.

وقالت وزارة الأمن إن أعمال التجسس استهدفت مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وتنفيذ أعمال تخريبية في البنى التحتية الإيرانية.

وأكدت الوزارة أن فرق التجسس حاولت بوسائل معقدة واستخباراتية متنوعة جمع معلومات حول مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وبنى تحتية إيرانية.

Advertisements

وأضافت أن تلك الأجهزة حاولت منع إيران من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وتشديد العقوبات عليها وخلق تحديات في علاقة طهران مع بعض الدول الصديقة.

وقال نائب وزير الأمن لشؤون مكافحة التجسس: "نحذر كافة الأفراد المضللين والخائنين والأعداء المتسترين والعلنيين، من أنهم لن يكونوا في مأمن في أي مكان تصل إليهم يد قوات الأمن".

وأضاف "نؤكد للشعب الإيراني أننا سنواجه بحزم أي مؤامرة يخطط لها الأعداء".