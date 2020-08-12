أستراليا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وجميعها في ولاية فيكتوريا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 267 شخصا وعلى مستوى البلاد إلى 352 شخصا.

وتخضع ملبورن، عاصمة فيكتوريا التي يقطنها نحو 9ر4 مليون شخص، لإغلاق صارم مدته ستة أسابيع مع حظر التجوال ليلا وارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) إجباريا في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت ملبورن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ليل أمس، مقارنة بـ 331 حالة في اليوم السابق.

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