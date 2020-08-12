20 أغسطس.. آخر موعد للتقديم لحجز شقق جنة وسكن مصر ودار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من إجراءات التقديم لحجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بمشروعات "دار مصر - سكن مصر - جنة"، يوم 20 أغسطس الجاري. وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العاشر من رمضان - السادات - حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر - العبور - دمياط الجديدة - الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة). اقرأ أيضًا:

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