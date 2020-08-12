حملة ترامب: اختيار المرشح الديمقراطي لهاريس نائبة له يعكس أجندته المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على اختيار منافسه الديمقراطي حو بايدن للسيناتورة كامالا هاريس، نائية له حال فوزه بالانتخابات، ووصفت حملة ترامب السيناتور هاريس بـ"الزائفة".

وقالت مستشارة ترامب كاترينا بيرسون، إن هاريس "ستتخلى عن مبادئها الأخلاقية، وستحاول دفن سجلها كمدع عام، من أجل تهدئة المتطرفين المناهضين للشرطة الذين يسيطرون على الحزب الديمقراطي".

ووصفت بيرسون هاريس بأنها دليل على أن جو بايدن ينفذ الأجندة المتطرفة للمتطرفين من اليسار الراديكالي.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دهشته من اختيار منافسه الديمقراطي جو بايدن، للسيناتور كامالا هاريس، نائبة له حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها نوفمبر المقبل، قائلاً: "فاجأني اختيار بايدن السيناتور كامالا ذات الأداء الضعيف".

واختار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، مساء الثلاثاء، كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب بحث تم إجراؤه في سرية تامة، حيث ظل معظم مساعدي الحملة والمتبرعين وحتى العديد من أصدقاء بايدن القدامى في بعيدًا عنها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وغرد بايدن على حسابه بموقع تويتر، مساء الثلاثاء، قائلاً: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس حال فوزي بالانتخابات" التي وصفها بأنها "مقاتلة لا تعرف الخوف" وهي نائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وسيقبل بايدن وهاريس ترشيحاتهما رسميًا الأسبوع المقبل خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، والذي سيتم إجراؤه عبر الفيديو من مواقع مختلفة بسبب جائحة فيروس كورونا.