الرئيس الأمريكي يدعو طلاب الجامعات لممارسة كرة القدم من أجل "محاربة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى أن الكليات يجب أن تلعب كرة القدم، قائلاً إن الطلاب الرياضيين أقوياء بما يكفي لتحمل فيروس كورونا.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" أنه يأمل في مساهدة الجامعات تلعب كرة القدم مرة أخرى، زاعمًا أنه بممارسة كرة القدم يصبح الشباب أقوياء ويمكنهم محاربة الفيروس "الصيني" في إشارة للصين حيث ظهر كورونا المستجد (كوفيد-١٩) لأول مرة بها في ديسمبر الماضي قبل أن يتفشى عالميًا.

وشجع ترامب شباب الجامعات على ممارسة كرة القدم أكثر من مرة خلال مؤتمره الصحفي المنقعد بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء.

على الرغم من تأكيدات ترامب بأن لاعبي كرة القدم في الجامعات من غير المرجح أن يصابوا بفيروس كورونا أو يواجهون آثاره الشديدة ، فقد شهدت العديد من الكليات والجامعات بالفعل عددًا متزايدًا من الطلاب الرياضيين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

ويشار إلى أن الأبحاث أظهرت أن 1 من كل 3 بالغين (تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا) معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يلعب التدخين دورًا كبيرًا في مستوى الخطر لديهم.

وعلى الرغم من أن خبراء الصحة أكدوا في وقت سابق من تفشي المرض أن كبار السن كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فقد ارتفعت نسبة الحالات بين المراهقين والشباب ستة أضعاف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.