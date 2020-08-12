الجيش العراقي يدعو تركيا لتوضيح ملابسات جريمة العدوان على أربيل

دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوات النظام التركى إلى إعطاء توضيحات حول جريمة عدوانها على محافظة أربيل شمال العراق حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن رسول قوله في بيان اليوم “ندين بشدة إقدام الجانب التركي على استهداف مجموعة من مقاتلينا الأبطال بواسطة طائرة مسيرة حيث أسفر

هذا الاعتداء الأثم عن مقتل أمر اللواء الثاني بالمنطقة الأولى في قيادة قوات حرس الحدود وأمر الفوج الثالث وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم”.

وأوضح رسول أن المقاتلين العراقيين كانوا في عملية استطلاع في منطقة سيدكان التي تقع داخل الأراضي العراقية وتبعد أربعة

كيلو مترات عن الشريط الحدودي مع تركيا وقال “حذرنا في وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية وإن دماء العراقيين غالية ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي".

وكانت الرئاسة العراقية أدانت في وقت سابق اليوم عدوان النظام التركي الذي استهدف محافظة اربيل شمال العراق مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.

وكان نحو عشرين شخصاً على الأقل قتلوا وأصيبوا في وقت سابق اليوم جراء عدوان تركي استهدف محافظة اربيل شمال العراق.