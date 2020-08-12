شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان للناخبين: "زمن التزوير انتهى ونزولك محاربة للفساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ورئيس شرف حزب الوفد، رسالة إلى الناخبين، مفادها أن "زمن التزوير انتهى"، قائلًا: "نزولك محاربة للفساد"، وأضاف "وهدان" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الناخب لديه فرصة ليصنع نائبًا ومن يمثلوه من المرشحين داخل مجلس الشيوخ، مناشدًا بعدم الالتفاف لدعوات المقاطعة الانتخابية.

وقال وكيل المجلس: "مبروك لمصر التجربة، ولمَن شارك أقول لهم أنتم شجعان وأبطال، خاصة الشباب في انتخابات الفردي".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة لها دور كبير ومحورى فى إتمام مجلس الشيوخ التى تتم على أرض المحافظات وتم تكليف جميع المحافظين بالاستعداد الجيد لها وعقد لقاءات مع سكرتيرى عموم المحافظات ومدير غرف العمليات والأزمات على مستوى جميع المحافظات واطلاعهم على الإجراءات التى يجب اتباعها للخروج بالعملية الانتخابية بصورة ايجابية مشرفة تليق باسم مصر.

ودعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم واختيار الكفاءات العلمية لمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لا تقل عن أهمية مجلس النواب من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور ودراسة ومناقشة القوانين والتى يتم إحالتها من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والسياسة العامة للدولة ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.