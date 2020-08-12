شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تقريرها الثانى عن متابعتها لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها مستمرة في متابعة العملية الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية من خلال متابعيها الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب فى تقريرها الثانى أن المتابعين قاموا بزيارة عدد كبير من مقار اللجان الانتخابية في كل المحافظات، فعلى سبيل المثال :

١- في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة مدرسة سيدي عبد السلام الابتدائية ، لجان فرعية ١٤٦ \ ١٤٧ \ ١٤٨ فتحت جميعا في تمام التاسعة صباحا وتأكد المتابعون من وجود ستارة للإدلاء الناخب بصوته خلفها، ولا يوجد أى دعايا انتخابية التزاما بالصمت الانتخابي .

٢- محافظة بني سويف قرية البرج مدرسة البرج الابتدائية لجنة فرعية ١٤٨ بدأ التصويت فى التاسعة صباحا ويوجد ستارة للتصويت خلفها ويوجد مناديب لمختلف المرشحين ولم يتم رصد أي مخالفات داخل اللجنة .

٣- محافظة أسيوط مركز ساحل سليم لجنة الساحة الشعبية لجنة فرعية رقم ٢٧٦ بدأت في الميعاد المحدد ويوجد بها ستارة للتصويت بسرية وتم تعقيمها صباح اليوم الانتخابي مع توفير كرسي لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل الإدلاء بصوتهم ولم يدركنا بخصوصها أي مخالفات .

٤- محافظة الجيزة منطقة الدقي مدرسة بدر الابتدائية لجنة فرعية ٨١ تم فتح اللجنة فى التاسعة صباحا ، يوجد مكان للناخب للإدلاء بصوته بسرية من خلف ستارة ويتم توزيع الكمامات الواقية خارج اللجنة إذا لم يكن يرتديها المواطن .

٥- محافظة الاسكندرية منطقة رمل أول مدرسة محمود تيمور رقم اللجنة الفرعية ٢١٤ تم بدء اللجنة في موعدها ، تلاحظ لدينا أن نسبة الاقبال بهذة اللجنة مرتفع وهى لجنة مشتركة بين السيدات والرجال ، ورصد متابعنا أن عدد السيدات كان كبيرا فى الصباح ثم تزايد عدد الرجال بعد منتصف اليوم .

٦- محافظة الاسكندرية منطقة رمل أول مدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية العسكرية للمتفوقين رقم اللجنة ٢٣٠ وهى لجنة مشتركة بين السيدات والرجال ، تم بدء اللجنة فى وموعدها وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية .

٧- محافظة الجيزة مدرسة الحوامدية الثانوية بنات لجان ٥٠٥ \ ٥٠٦ \ ٥٠٧ مشتركين بين السيدات والرجال، بدأت فى موعدها فى تمام التاسعة صباحا وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجنة ، يوجد مكان لإختلاء المواطن بنفسه للانتخاب والتصويت، ولكن لا توجد ستارة ، ولا يوجد دعايا انتخابية التزاما بالصمت الانتخابي .

٨- محافظة الغربية منطقة شبرا النملة مدرسة شبرا النملة الابتدائية لجنة رقم ١٩٠، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ولكن لا تزال نسبة التصويت أقل من المتوسط فى هذه اللجنة .

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٩- محافظة المنوفية مدينة السادات لجان فرعية ٥١٦ \ ٦١٦ \ ٦١٧ \ ٥٩٧ \ ٥٩٦ ، بدأت جميع اللجان فى موعدها تمام التاسعة صباحا بنسبة اقبال متوسط ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ويوجد ستار لاختلاء الناخب بنفسه والتصويت بشكل سري .

١٠- محافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة مدرسة محمد متولى الشعراوي الابتدائية لجان فرعية ٩٩ \١٠٠ وفى لجان مشتركة بين السيدات والرجال ، تم بدء اللجنة في تمام التاسعة صباحا ولا يوجد مناديب لأيا من المرشحين ، ولا يوجد دعايا انتخابية التزاما بالصمت الانتخابي ، ويوجد مكان لاختلاء المواطن بنفسه التصويت بسرية من خلف ستار من نسبة اقبال لا تزال أقل من المتوسط .

و أعدت تنسيقية شباب الأحزاب ملاحظات عامة لتحسين الأداء الانتخابي :

١- اقترح عدد كبير من القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بأنه من الأفضل أن تتوفر قائمة باسماء المرشحين الفردي بالدائرة الانتخابية خارج مقار اللجان الفرعية ليطلع عليها المواطنون قبل الدخول إلي التصويت حتى لا يحدث تأخير داخل اللجنة الفرعية نتيجة لتأخر الناخب فى تحديد المرشحين الذين سيقوم بانتخابهم .

٢- رصد عدد من متابعينا أمام بعض اللجان وجود دعايا انتخابية من بعض مرشحي الفردي ويعد ذلك اختراقا للصمت الانتخابي ولكن الغالبية العظمى من اللجان ملتزمة تماما بالصمت الانتخابي ولا يوجد أمامها أي دعايا انتخابية لأي من المرشحين ، ولذلك نوصي بمزيد من التوعية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالصمت الانتخابي وندعو جميع المرشحين للالتزام بها ، لكننا نؤكد أن حتى تلك الملاحظات التى رصدناها لا تؤثر على سير العملية الانتخابية نتيجة لقلة عددها وعدم اتساع انتشارها .

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.