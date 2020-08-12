شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: سنشتري 100 مليون جرعة من لقاح «مودرنا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تنتجه شركة مودرنا، الذي يخضع حاليا للتجارب البشرية في مراحلها الأخيرة. وقال ترامب: "لقد توصلنا لاتفاق مع مودرنا لتصنيع وتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهم المحتمل لفيروس كورونا". وأضاف: "ستمتلك الحكومة الاتحادية تلك الجرعات من اللقاح، نحن نقوم بشرائها". يشار إلى أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا ثيرابيوتيكس" في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها المحتمل. يأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سجلت لقاحها الخاص ضد كورونا.

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