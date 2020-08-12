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احتجاجات عنيفة في الهند ضد منشور مسيء للرسول

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من مدينة بنجالورو في جنوب الهند في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بعد أن خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبي محمد على "فيسبوك".

ولقى شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين، بحسب ما أوردت قناة إخبارية محلية.

وقالت شرطة مدينة بنجالورو على تويتر" الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

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