شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 103 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، إنها سجلت 1274 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، مما يرفع مجمل وفياتها إلى 103026.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 52160 حالة إلى ثلاثة ملايين و109630.
وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.
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