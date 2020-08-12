شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» المصري والان نبدء بالتفاصيل

انتهى اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 على مستوى محافظات مصر، وذلك عقب إغلاق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع مساء أمس مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح عقب إغلاق اللجان، إن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ المصري مر بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

ويواصل الناخبون المصريون اليوم، عمليات التصويت في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب إغلاق أبواب اللجان، تبدأ عمليات الفرز.