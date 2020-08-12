بعد اختيار بايدن هاريس نائبة.. ترامب "متفاجئ"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيناتورة كامالا هاريس التي اختارها خصمه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له، بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه "متفاجئ" لهذا الاختيار.



وصرّح ترامب بأن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وأنه متفاجئ لهذا الاختيار "لأن أداءها كان ضعيفا".

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وقال ترامب إنه في العام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا، كانت هاريس "الأكثر لؤما وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ".

وأختار المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وجاء في تغريدة لبايدن "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".