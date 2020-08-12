كامالا هاريس.. "سوداء" تقاتل من أجل الأمريكيين مع بايدن

تعتبر "أول امرأة سوداء تترشح على بطاقة رئاسية لحزب سياسي كبير.. إذ ستصبح ثالث امرأة تشغل المنصب حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، وكان شعارها بحملتها الرئاسية أنها ستقاتل من أجل الأمريكيين"..



إنها السيناتور كامالا هاريس ،التي أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اختيارها نائبته في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

باختيار بايدن لسيناتور كاليفورنيا نائبته يضيف مرشحة، ومنافسة سابقة ركزت في حملتها الرئاسية على استعدادها لمواجهة دونالد ترامب، والتأكيد للأمريكيين أنها ستقاتل من أجلهم".

هاريس صعدت إلى الصدارة الوطنية داخل الحزب الديمقراطي من خلال استجواب مرشحي ترامب في جلسات الاستماع بمجلس الشيوخ، من المدعي العام السابق جيف سيشنز إلى قاضي المحكمة العليا بريت كافانو.

يأتي اختيار هاريس بعد أشهر من إعلان بايدن التعهد باختيار امرأة للانضمام إليه على لائحة الحزب الديمقراطي.

وهاريس البالغ من العمر (55 عامًا) هي ثالث امرأة تشغل منصب نائب الرئيس عن حزب سياسي كبير، بعد جيرالدين فيرارو كنائب ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس العام 1984، وسارة بالين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري العام 2008.

والمرأة المتحدرة من مهاجرين من جامايكا والهند، تضاعف سيرتها الذاتية حظوظ مرافقتها الرئيس القادم للولايات المتحدة في حال فوزه بالانتخابات.

وإدراكًا منه أن عمره يمكن أن يكون مصدر قلق لبعض الناخبين، قال بايدن (77 عامًا) إنه "جسر" إلى قائمة جديدة من القادة الديمقراطيين، وباختيار هاريس، التي يصغره بأكثر من 20 عامًا، فقد رفع مكانة قيادية شخصية من جيل الشباب داخل الحزب.

Advertisements

اختيار تاريخي

وضمن مجموعة المرشحات، اللاتي فاضل بينهن نائب الرئيس السابق، كان ينظر إلى هاريس منذ فترة طويلة على أنها الخيار الأكثر ترجيحًا بسبب اتساع خبرتها باعتبارها عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي والمدعي العام السابق في كاليفورنيا والمدعي العام السابق لمقاطعة سان فرانسيسكو.

وبينما كان ينظر إلى المرشحين المحتملين، مثل عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، ونائبة ولاية كاليفورنيا الأمريكية كارين باس ونائبة فلوريدا فال ديمينجز، على أنهم إضافات جديدة إلى قائمة الحزب الديمقراطي، لم يتم اختبار أي منهن من قبل الناخبين الديمقراطيين، مثل هاريس، التي تم اختبارها من قبل في جميع مستويات السياسة.

ومع خلفيتها متعددة الأعراق كطفلة لاثنين من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، اعتقد حلفاؤها أنها يمكن أن تكمل بايدن كرمز لأمريكا المتغيرة.

لقد أثبتت هاريس أيضًا أنها تعمل بجد كبديل لبايدن في الأشهر الأخيرة، حيث شاركت في كل شيء بدءًا من أحداث السياسة الافتراضية مع الناخبين في المقاطعات المتأرجحة إلى جمع التبرعات المباشر لحفلة دي جي مع ديبلو ودي نايس عبر الإنترنت.

ومع ذلك، قاوم بعض أعضاء فريق بايدن اختيار هاريس، وأشارت موقع "بوليتيكو" إلى أن السناتور السابق كريس دود من ولاية كونيتيكت، الذي كان يساعد المرشحين، لا يزال يشعر بالاستياء من هجومها على بايدن خلال مناظرة في يونيو/ حزيران 2019 في ميامي عندما انتقدت عمله مع أعضاء مجلس الشيوخ العنصريين وسلطت الضوء على معركته ضد الانتقال إلى إلغاء الفصل بين المدارس منذ عقود.

ويبدو أن الرد على هاريس أصبح قويًا لدرجة أن بايدن شعر بالحاجة للدفاع عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 28 يوليو تموز، حيث التقطت صورة نقاط الحديث عنها، التي تضمنت عبارات "لا تحمل ضغينة" و"مساعدة كبيرة للحملة".

واستفادت هاريس أيضًا من كونها نائبًا يمكن أن يضاهي هذه اللحظة المضطربة في التاريخ الأمريكي.

واحتلت العديد من القضايا التي تشكل محور عملها في حياتها - بما في ذلك إصلاح العدالة الجنائية، وتحسين الرعاية الصحية للأمريكيين السود ومعالجة عدم المساواة في الدخل - في المقدمة مع الأزمة ثلاثية الأبعاد التي تواجهها أمريكا الآن: وباء فيروس كورونا (الذي انتشر بشكل غير متناسب)، المجتمعات الملونة المتضررة، ومكافحة العنصرية النظامية والركود الاقتصادي.