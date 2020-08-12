وسائل إعلام: طائرات إسرائيلية تشن غارات على أهداف في قطاع غزة المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/8/12 03:16 ص بتوقيت أبوظبي
استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عدة أهداف لحركة حماس، في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق "البالونات الحارقة".
وتابعت، أن الطيران استهدف موقع لحماس في جنوب وغرب غزة، بالإضافة إلى إطلاق النار تجاه نقطة رصد لحماس، شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.
وأضافت، أن الطيران الحربي استهدف أيضا بـ 4 صواريخ أرضا زراعية بمحيط مطار غزة الدولي جنوب القطاع.
ومساء الإثنين، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بسبب استئناف الهجوم بـ"البالونات الحارقة".
وقال مصدر فلسطيني مسؤول في معبر كرم أبو سالم لـ"الخليج 365": إن السلطات الإسرائيلية أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بقرار منع إدخال مواد البناء لقطاع غزة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت بتسجيل 15 حريقا جراء البالونات الحارقة في غلاف غزة.
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