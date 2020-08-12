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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا فى كولومبيا تتجاوز 400 ألف ووفياتها تقارب 13500 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى كولومبيا 400 ألف، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 13500، وما زالت وحدات العناية المركزة فى العاصمة بوجوتا ممتلئة عن آخرها تقريبا. وقالت وزارة الصحة، فى إحصائياتها اليومية، إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475. وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام فى جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل. وأفادت السلطات الصحية المحلية، بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة فى بوجوتا تقارب 89 فى المئة. وبالعاصمة أكثر من ثلث إصابات كورونا فى كولومبيا.
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