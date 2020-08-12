إسرائيل تشن غارات على أهداف فى قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن إسرائيل شنت غارات على أهداف في قطاع غزة.



وكانت إسرائيل أغلقت أمس الثلاثاء، أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع قطاع غزة بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات حارقة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود".