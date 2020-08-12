نائب حزب مستقبل وطن يتابع انتخابات الشيوخ بلجان بمحافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لحزب مستقبل وطن، بلجنته الانتخابية بمدرسة مدينة قنا الجديدة للتعليم الأساسي للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

كما تفقد يرافقه أمين التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن علي مستوى الجمهورية محمد عبد السلام لجان "المعهد الديني والتحرير بمدينة قنا ولجان قرية الأشراف القبلية ومدرسة القائد المؤمن ولجان الانتخابية بالأشراف العسيلية.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بقنا مترجم إشارة لمساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة للتصويت في انتخابات الشيوخ بمحافظة قنا.

وقال محمد المنشاوي مدرس ومترجم إشارة إن الهدف من توفير مترجم إشارة بلجنة المعهد الدينى بمدينة قنا هو مساعدة الناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية و للتأكيد على أنهم لهم حقوق وواجبات تجاه الوطن.

وأضاف أنه تم شرح تفصيلي لهم عن أهمية المشاركة السياسية والخروج للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب والذي يحقق الصالح العام لمحافظتهم وحل مشاكلهم الجماهيرية مطالبا من المسئولين بالاهتمام لذوى الاحتياجات الخاصة واشراكهم فى جميع المناسبات والمحافل بالمحافظة.