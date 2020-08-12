"إعلام مستقبل وطن": تلقينا شكاوى 4 صحف وقناة تليفزيونية حول تغطية الانتخابات وتم حلها

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقت غرفة العمليات المركزية، لمتابعة عملية سير انتخابات مجلس الشيوخ، بأمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، شكاوى من صحفي و مصوري ومراسلي 4 صحف ومواقع وقناة تليفزيونية، تمثلت في عدم السماح لهم بتغطية وتصوير سير العملية الانتخابية، بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة، بمنطقة مصر الجديدة، ولجنتي مدرستي الشهداء، ومحمد فريد بمنطقة حدائق القبة.

وأكدت الغرفة، المشكلة برئاسة الدكتورة دينا عبدالكريم، وعضوية، الإعلامي أحمد الشاعر، وعبدالحميد العمدة، الأمناء المساعدين، ومحمد عطية، في بيان لها، أنها قامت بالتواصل مع المعنيين، لاستيضاح الأمر.

وأوضحت الغرفة، أنه تبين لها، عدم وجود تصريح متابعة الانتخابات الصادر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الزميل الصحفي، بينما تمكن باقي الزملاء من أداء مهمتهم، بعد التحقق من هوياتهم.

وأهابت أمانة الإعلام المركزية، بحزب مستقبل وطن، الزملاء بمراجعة التصريح الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تغطية الانتخابات.