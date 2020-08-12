5% نسبة المشاركين في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلنت غرفة عمليات حزب "مستقبل وطن" في بني سويف، بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، أن إجمالي أعداد الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ خلال اليوم الأول للاقتراع، بلغ 92 ألف ناخب موزعين على مراكز المحافظة السبعة، بنسبة 5% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة، والبالغ عددهم مليونًا و875 ألف ناخب.
وجدد حسام العمدة، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، دعوته المواطنين لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإثبات أن مصر قادرة على تحدي كل الظروف.
كما طالب المواطنين بعدم الالتفات لأية دعاوى تصدر من قوى الشر والمتربصين بأمن الوطن، أو الدعاوى السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية.
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