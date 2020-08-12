عضو "عمليات القضاة" يشيد بدور أجهزة الدولة في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر، إن الغرفة لم ترصد أي مخالفات أو معوقات خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 حتى الآن، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الدولة لإزالة أي معوقات تستهدف التأثير لسير العملية الانتخابية الجارية.

وأضاف "عبد التواب" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين وتيسير الإجراءات للعملية الانتخابية يكشف عن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لإنجاح العرس الانتخابي، والتيسير على المواطنين من أجل الاستمتاع بممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

Advertisements

وتابع عضو عمليات نادي القضاة، أن غرفة عمليات نادى قضاة مصر، لا تعلن أي مؤشرات تخص سير العملية الانتخابية، ولكنها تتلقى كافة الشكاوى والملاحظات من القضاة القائمين على الإشراف بالعملية الانتخابية إن وجدت، وتعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، موضحاً أن الوطنية للانتخابات من تعلن مؤشرات الانتخابات

وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى فى شارع شامبليون بوسط البلد، لمتابعة سير أعمال انتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن انتهاء اليوم الأول لانتهاء اقتراع مجلس الشيوخ دون وجود أي معوقات في تمام التاسعة مساءً.