مليون و58 ألف عربي أصيب بكورونا .. و دول الخليج تتصدرعربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و58 ألفًا و187 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 469 حالة.

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ولم تسجل كل من جيبوتي والصومال إصابات مؤكدة اليوم.

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