مليون و58 ألف عربي أصيب بكورونا .. و دول الخليج تتصدرعربيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و58 ألفًا و187 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 469 حالة.
ولم تسجل كل من جيبوتي والصومال إصابات مؤكدة اليوم.
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