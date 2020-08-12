"الإرشاد الزراعي" يحث المزارعين على المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مشاركة كافة المزارعين بإيجابية، والإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتي مساء الأربعاء، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري، لاختيار ممثليه بالبرلمان.

وفي سياق متصل أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، منشورًا توعويًا تم تعميمه على الإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، والأقسام التابعة لها بكافة المراكز والقرى، لحث المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وفقًا لما جاء بالمنشور، إلى أن المشاركة فى الانتخابات بصفة عامة واجب وطني وحق كفله الدستور لكافة المواطنين ولا يجب التنازل عنه، لافتًا إلى أن مشاركة السكان الريفيين لها أهمية وتأثير واضح في العملية الانتخابيه، خاصة وأن عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية سيكون له دور أساسي في ترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة.

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وأكد "عزوز"، على أهمية مشاركة المرأة الريفية في كافة الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها العمود الفقري للمجتمع الريفي، وشريك اساسي في تنمية الإنتاج الزراعي، لافتا الى ان ذلك الأمر لا يقل أهمية عن دورها الاجتماعي والإنتاجي.

وأشار إلى أنه تم تكليف قناة مصر الزراعية، بتكثيف العمل خلال الفترة المقيلة، للقيام بدورها الارشادي، لتوعية وحث المزارعين على المشاركة، من خلال بث التنويهات الارشادية، التي تؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمة ...وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ووجه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بضرورة توعية المزارعين بالالتزام ايضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أدلى بصوته الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر بالقاهرة كما قام قيادات الوزارة بالتصويت في الانتخابات أمام لجانهم الانتخابية المختلفة.