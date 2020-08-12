Washington Examiner:تركيا مارقة تسلح بوكو حرام وداعش

ذكر تقرير لموقع Washington Examiner أن تركيا تعتبر بكل المقاييس العقلانية نظاما مارقا، لافتا إلى احتلال شمال قبرص الذي دام 46 عامًا مع التطهير العرقي والسرقة المفتوحة للموارد والتطهير العرقي. وقال التقرير إن الجيش التركي سار على خطى النظام السوري باستهدافه المتعمد للأحياء المدنية في حلب، وفعل الشيء نفسه في نصيبين وجزيرة وصور.

تركيا ودعم الإرهاب

استعرض التقرير السجل الأوسع للرئيس رجب طيب إردوغان في دعم الإرهاب، وقال إن من الواضح أن تركيا زودت بوكو حرام بالأسلحة، وتجاهل لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومئات الآلاف من القتلى في دارفور. وأضاف الموقع: لم يكتف إردوغان بتمكين التنظيم الإرهابي من الدعم اللوجستي والأسلحة وتوفير ملاذ آمن، ولكن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تظهر أن عائلته استفادت أيضًا من ذلك.

رواتب لمقاتلي داعش

لفت التقرير إلى أنه منذ هزيمة تنظيم داعش، غزت تركيا المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سورية وبدأت على الفور تقريبًا في تطهيرها العرقي. وخلص الجيش الأمريكي إلى أن تركيا «تدعم بنشاط العديد من الميليشيات والجماعات المتشددة المنخرطة في أنشطة إجرامية عنيفة».

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دعم أنقرة للإرهاب

تزويد بوكو حرام بالأسلحة في نيجيريا

الدعم اللوجستي والأسلحة وتوفير الملاذ آمن لتنظيم داعش

تقديم رواتب لـ 40 من قدامى المحاربين في تنظيم داعش