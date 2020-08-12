إحباط محاولة تسلل على الحدود الأردنية

أحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل لأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية. وقال الجيش في بيان صحفي: إن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، مما أدى إلى إصابة أحدهم، وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبط 143 كف حشيش، وألفا حبةِ كبتاجون، وحُولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.



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