اليونان تطلب اجتماعا أوروبيا عاجلا بشأن تركيا

وقال مكتب رئيس الوزراء: إن «وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة».
واندلع الخلاف بعد ما أرسلت أنقرة سفينة «عروج ريس» للتنقيب عن المحروقات إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تتنازع تركيا واليونان على الحقوق البحرية فيها.
وحددت البحرية اليونانية موقع السفينة التركية في جنوب شرقي جزيرة كريت، ترافقها فرقاطة تركية، وتراقبها سفن حربية يونانية.
وأعلنت تركيا أن «عروج ريس» ستقوم بعمليات بحث في المنطقة بين 10 و23 أغسطس. ويشكل التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط الغني بالغاز الطبيعي مصدر توتر بين تركيا وجيرانها.
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