كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مكونيل: لا محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن مساعدات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش مكونيل، إن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا مع زعماء الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تشريع حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات كورونا.

وصرح مكونيل لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "على قدر علمي، فإن وزير الخزانة وكبير موظفي البيت الأبيض لم يتحدثا إلى رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين بالمجلس اليوم".

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وأضاف "وعليه فإن المأزق استمر ليوم آخر ويجب عليهم أن يجتمعوا".

جدير بالذكر أن المحادثات بين الطرفين بشأن التشريع انهارت الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، دفعت تعليقات مكونيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية للارتداد عن مكاسبها والتحول إلى الهبوط.