كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)".