كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يغادر السعودية إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيغادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين مطلعين"، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدران، حسب الوكالة، إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع.

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ويخضع الرئيس هادي، الذي يقود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ويقيم حاليا في الرياض منذ أن سيطرت جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، يخضع للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.

ويدور اليمن منذ سبتمبر 2014 في دوامة نزاع مسلح بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المؤيدة من قبل إيران، التي تتهمها الرياض بالوقوف وراء الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي المملكة.