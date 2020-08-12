كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤولة في البنك المركزي الأمريكي: جائحة كورونا ستفاقم عدم المساواة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، إنها قلقة من أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستفاقم عدم المساواة على أساس العرق والجنس.

وأضافت ماري دالي خلال مؤتمر عبر الإنترنت، أن صناع السياسات بحاجة إلى التأكد من أن يكون التعافي شاملا.

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وصرح دالي بأن الأزمة "ضخمت" الفجوات الموجودة على أساس العرق والنوع والمجتمعات الأخرى، وأن الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل من المنزل يواجهون تحديا أكبر.

وأوضحت المسؤولة قائلة: "نحتاج للتأكد من أننا نعود وأن نضمن أن يجتاز الجميع الجائحة، وليس فقط أولئك الذين يحالفهم الحظ في الالتفاف على المشكلة".

وتابعت بالقول: "إذا لم نفعل ذلك، عندئذ فإن أسوأ مخاوفي هو أننا سنترك جيلا كاملا من الناس وراءنا.. ونفاقم بالفعل أوجه عدم المساواة التي دخلنا بها الجائحة".