فيديو: يونس الميموني
أعرب مواطنون اليوم الثلاثاء، بطنجة، عن فرحهم لخبر الإعلان عن إيجاد لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، بعد حوالي 6 أشهر من الخوف والرعب من وباء مجهول.
وكشف المتحدثون لـ”اليوم24″ أن اللقاح بمثابة بصيص أمل لهم من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وكذا وقف نزيف الإصابات الوفيات.
ويأمل مواطنون دخول اللقاح إلى المغرب في أقرب وقت من أجل القضاء بصفة نهائية على هذا الفيروس الذي أربك العالم على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يستيقظ على خبر إيجاد لقاح روسي ضد “كورونا”..ومواطنون: نتمنى أن يصل إلى المغرب في أقرب وقت-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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