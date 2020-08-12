شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف «سيدكان» .. العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن العراق ألغى زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة يوم الخميس.

وأضاف البيان: "ستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء السفير التركيّ، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات".

كان الجيش العراقي قد ذكر في وقت سابق أن طائرة مسيرة تركية قتلت أمس الثلاثاء اثنين من عناصر حرس الحدود وسائق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة سيدكان في شمال شرق العراق قرب الحدود التركية الإيرانية.