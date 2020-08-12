سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. الليرة ترتفع قليلا

استهل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية تعاملاته اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء على تراجع بحيث تراوح بين 7550 و7650 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل أسعار إقفال ليل أمس الإثنين التي تراوحت بين 7600 و7700 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وجمع مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، الأحد، نحو 170 مليون دولار، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن مساهمتها.

وضمت المبالغ التي جمعها المؤتمر، 11.8 مليون دولار من ألمانيا و23.6 مليون دولار من بريطانيا ونحو 74 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.

سعر نقابة الصرافين

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء حصرا وبهامش متحرك بين 3850 للشراء حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى بالسوق السوداء.

مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1,515.79 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

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وكان مصرف لبنان المركزي شدد في بيان شديد اللهجة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل بالوسائل الإلكترونية، بضرورة أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد من الخارج بالدولار الأمريكي، وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل.

البنوك

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد. وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).