العراق يلغى زيارة وزير دفاع "أردوغان" ويستدعى السفير التركى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن بغداد ألغت زيارة وزير الدفاع التركي المقررة يوم الخميس المقبل، وقررت أيضا استدعاء سفير أنقرة للاحتجاج على الاعتداءات التركية الأخيرة على الأراضى العراقية.



وفى وقت سابق أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة "سيد كان" في إقليم كردستان.

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وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".

وأضاف أن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، ونحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحلّ المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق عن مقتل آمري لواء وفوج باعتداء تركي في منطقة سيدكان شمالي البلاد.