شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر لم تؤجل الانتخابات رغم ما تمر به من تحديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدد من الدول أجلت الانتخابات الخاصة بها، بسبب ما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا التي ضرب كل الدول، إلا أن مصر تمكنت من تنظيم تلك الانتخابات باحترافية شديدة رغم كافة التحديات التي تواجهها مصر محليا وإقليميا، وهذا يدل على أن مصر دولة قوية لديها إمكانيات هائلة.

وأضاف فهمى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أنه لابد أن يتم ترجمة ما يحدث الآن في مصر ويتم إرساله للخارج من خلال السفارات، لإظهار ما تفعله مؤسسات الدولة المصرية الأمنية والمدنية لإخراج ذلك العرس الديمقراطي وسط ما تمر به مصر من أزمات وتحديات.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، نسب العزوف الانتخابي بين المصريين مرتفعة، ليس فقط في الوقت الحالي وإنما هو حال المواطن المصري منذ فترات، على الرغم من تاريخ مصر الكبير في تنظيم الانتخابات.



وانطلق صباح اليوم، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.