شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: استخدمنا التقنيات الحديثة لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة العمليات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المؤتمر الصحفى الأول لاستعراض أعمالها، فى متابعة إدلاء المواطنين بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، وضمان سير عملية التصويت ورصد المخالفات إن وجدت.

شارك فى المؤتمر كل من شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي باسم التنسيقية ومحمد عبد العزبز مدير غرفة عمليات التنسيقية، وعدد من المراسلين من مختلف المخافظات.

وقالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى، إن المركز الإعلامى التابع لغرفة العمليات منعقد على مدار الساعة لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ذلك فإن غرفة العمليات تتابع سير الانتخابات على الأرض، حيث حصلت التنسيقية على1500 تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية التصويت فى مختلف أنحاء الجمهورية على مدار ساعات التصويت، ومراسلو التنسيقية المنتشرون فى عدد من المحافظات يتولون بدورهم متابعة سير الانتخابات على أرض الواقع، ويقومون بدورهم في إمداد غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة عن مواعيد فتح اللجان أمام جمهور الناخبين وكذلك اتباع الإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار عدوى كورونا، من خلال التعقيم المستمر للجان، وفرض ارتداء الكمامات والتباعد بين الافراد داخل اللجنة الواحدة.

وحول دعم التنسيقية لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، أضافت شيماء عبد الإله أن التنسيقية دفعت بخمسة من شبابها كمرشحين في القائمة الوطنية، وأن غرفة العمليات المركزية توليهم اهتمام خاص منذ الإعلان عن ترشحهم وحتى يوم الصمت الانتخابي حيث تابعت عمل حملاتهم الانتخابية خلال هذه الفترة وكذلك الخطاب السياسي الخاص بهم.

وبدوره، قال محمد عبدالعزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن التنسيقية استخدمت التقنيات الحديثة لمتابعة الانتخابات، موجها الشكر للهيئة الوطنبة للانتخابات واتخاذها الإجراءات الاحترازية الجيدة لنجاح العملية الانتخابية، معربًا عن سعادته باستخدام وسيلة البريد لتصويت المصريين بالخارج، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية التي سمحت باستخدام وسيلة البريد.

وأضاف عزيز خلال مؤتمر صحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن غرفة العمليات أصدرت التقرير الأول الساعة 11 صباحا، مؤكدا أن هناك تقرير ثاني سيصدر خلال ساعة حول أعمال التنسيقية.

وخلال المؤتمر تم الاستعانة بمداخلات عدد من أعضاء التنسيقية المنتشرين في المحافظات لمتابعة سريان عملية التصويت، حيث قال ماجد طلعت من شبرا إن مصر تشهد عرس ديمقراطي، وهناك اقبال كبير علي اللجان في شبرا، لافتا إلي أن تأمين اللجان علي أعلي مستوي، مؤكدا أنه لم يلحظ أي تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية بشبرا.

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وقالت رشا أبو شقرة من أمام جامعة القاهرة، إن اللجان بمحافظة الجيزة بدأت عملها في التاسعة صباحا، مؤكدة على أن العملية تسير بسلاسة وبانتظام ولا يوجد أي تجاوزات.

وأضافت سالي أبوالنصر من محافظة الإسماعيلية أنها لم ترصد أي مخالفات منذ بدء عمل اللجان، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير بانتظام.

وقال عمر السلايمي من محافظة الأقصر إن مختلف اللجان الانتخابية في المحافظة قامت بفتح أبوابها واستقبال الجمهور في التاسعة من صباح اليوم، وأكد أن اللجان اتخذت كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا ، وأضاف أن كثافة التصويت في محافظات الجنوب عادة ما تكون منخفضة مع ساعات الصباح الأولى لكنها تزيد تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة في المساء .

وأوضح أحمد البشبيشي من أمام مقر مجلس الشيوخ بشارع القصر العيني أن عملية التصويت تسير بسلاسة شديدة في اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد ولا توجد مخالفات تذكر ولا شكاوى من المواطنين .

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.